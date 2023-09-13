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حمد العماني عملان لرمضان المقبل وشيابني هني تجربة وايد مميزة

9/13/2023 3:05:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
كشف الفنان حمد العماني عن أعماله الدرامية الجديدة المتوقع عرضها في رمضان 2024، وقال لـ «الأنباء»: بدأت تصوير مسلسل «نهاية فراق»، من إنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبدالامير وشركة «صمود برودكشن» للفنانة صمود الكندري، وتأليف الكاتبة نور البدري، وإخراج حسين الحليبي، وأشارك فيه بجانب نخبة من النجوم المتميزين، وأتمنى أن ينال استحسان وإعجاب المشاهدين، لاسيما انه يناقش عددا من القضايا بأسلوب درامي شائق.
وتابع العماني: كذلك أجهز لمسلسل ثان سيرى النور أيضا في رمضان، وسأعلن عن تفاصيله قريبا بعد اكتمال التعاقد، موضحا سبب قبوله الظهور في عملين برمضان المقبل على عكس عادته السنوية باختيار مسلسل واحد للتواجد في الشهر الفضيل، حيث قال: لأن توقيت تصويرهما متباعد، فـ «نهاية فراق» يجري تصويره حاليا، أما العمل الآخر فسيبدأ تصويره حلال يناير المقبل، بالإضافة الى أنني اجسد فيهما شخصيتين مختلفتين وتشكلان إضافة لي كممثل، وهو ما احرص عليه في جميع أعمالي أن اقدم أدوارا متنوعة ترضيني وترضي جمهوري العزيز.
وتطرق العماني الى مشاركته في الفيلم السينمائي الكويتي «شيابني هني»، والذي بدأ عرضه في الفترة القليلة الماضية ويحظى بإشادات من الجمهور والنقاد، وقال: التجربة بالنسبة لي «وايد مميزة»، أشعر بأن الفيلم هو «ولدي» اللي عشت معه من الروضة حتى صار شابا، وأتمنى أن يكون فاتحة خير على صناعة السينما في الكويت، مستدركا: لقد شاركت من قبل في أفلام قصيرة للمهرجانات وليست مناسبة للعرض الجماهيري، لكن «شيابني هني» روائي طويل وجماهيري، ومختلف في كل شيء سواء من ناحية الانتاج الضخم أو الإخراج العالمي وأيضا أسماء النجوم الذين أشارك معهم، فهو فيلم متكامل وفخر لي ان اكون ضمن فريق العمل فيه.
وبسؤاله عن رأيه في وضع السينما بالكويت، أجاب حمد العماني: السينما عندنا ما راح تتحرك أو تنهض إلا بدعم حكومي، دعم يكون من كل النواحي، الكويت لديها المواهب من مخرجين وممثلين وفنيين المهم ان يتم دعمهم ليكون هناك تطور حقيقي لهذه الصناعة.

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