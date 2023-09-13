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فارس الأغنية العدنية افتتح موسم جابر الثقافي الجديد

9/13/2023 3:05:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
افتتح «فارس الأغنية العدنية» الراحل أبوبكر سالم الموسم الثقافي الجديد 2023/2024 لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وذلك من خلال حفلات «من غير ميكروفون» التي أقيمت امس الأول في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي، وتميزت بحضور جماهيري اكتظت به كراسي القاعة وذلك لعشقهم لاغاني الراحل أبوبكر سالم صاحب المسيرة الطويلة في الكلمة واللحن والغناء.
الحفلة إنتاج شركة SCENE، وبقيادة المايسترو د.خالد نوري الذي قاد الفرقة الموسيقية بكل اقتدار، لتقدم للحضور باقة منوعة وجميلة من أغاني وألحان وكلمات المطرب الراحل أبوبكر سالم تغنى بها كورال الفرقة على مدى ساعتين، مثل «اقبلت تمشي رويدا»، «يا سمار»، «سبحان من صور جمالك»، «عادك إلا صغير»، «كثر الله خيرك»، «ما في أحد مرتاح»، «قال بومحضار»، «امتى أنا اشوفك»، «حطنى في عيونك»، «يا ناسين الحبايب» و«ما علينا ياحبيبي». يحسب للقائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي انطلاق موسمهم الثقافي الجديد بمثل هذه الحفلة الموسيقية الراقية لأحد المطربين الكبار مثل الراحل أبوبكر سالم الذي منح طوال مسيرته الزاخرة بالفن الأصيل ألقابا عدة، أبرزها «فارس الأغنية العدنية» و«ملك الدان الحضرمي» و«عملاق الأغنية الصنعانية»، لأنه كان مطربا وملحنا وشاعرا وأديبا يبحث عن الكلمة الاصيلة لتقديمها لجمهوره في الخليج والوطن العربي.

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