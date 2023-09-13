شركات ومعارض الهواتف تتسابق لطرح آيفون 15 بالكويت 22 الجاري

وكانت شركة «آبل» الأميركية قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي سلسلة هواتفها الجديدة «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس»، بالإضافة إلى ساعتها الجديدة Apple Watch Series 9، فيما تحدث رئيس شركة آبل تيم كوك، سريعا عن سماعة الواقع المختلط القادمة من «آبل» Vision Pro، والتي أعلنت عنها الشركة هذا الصيف، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة. وسيأتي هاتف «آيفون 15 برو» المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي، حيث يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضا على قوة التيتانيوم، ستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro، وفي الوقت الحالي، يستخدمون الألمنيوم، وهو أقل متانة. وسيتوافر «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس» بخمسة ألوان جديدة: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، وسيتوافر «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس» بمقاس 6.1 إنشات و6.7 إنشات، ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات المهمة والأنشطة المباشرة.

وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهل التحكم في الموسيقى، وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR، وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق. ويتميز الهاتف الجديد بنظام الكاميرا المتقدم بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFoPixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة، وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة. ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري ـ 0.5x و1x و2x ـ للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.