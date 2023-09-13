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محمد العتيبي تأمين السيارات ضد الغير الجديد يرى النور قبل نهاية العام الحالي

9/13/2023 3:05:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
قال رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، إن وثيقة تأمين السيارات الجديدة «بيمة ضد الغير» سترى النور قبل نهاية العام الحالي، وأن اللجنة المشتركة بين الوحدة ووزارة الداخلية مازالت تنظر بعض الأمور الفنية في الوثيقة بتنسيق مشترك، وحاليا تتم دراسة التغطيات وبناء عليها نحدد طريقة احتساب القسط التأميني، وكذلك أسلوب التعامل ونرى الأفضل للجمهور. وأشار العتيبي إلى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن ربط تسعير وثيقة التأمين ضد الغير بتاريخ الحوادث المرورية لدى العميل بحيث يتم منح المؤمن له ذي السجل النظيف من الحوادث والملتزم بقانون المرور خصومات على أسعار الوثائق، فيما ستزيد الأسعار على ذوي السجل الذي ترتفع به نسبة الحوادث.
جاء ذلك على هامش الملتقى التأميني الأول الذي أطلقته، وحدة تنظيم التأمين أمس، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بحضور لفيف من مسؤولي الوحدة وأعضاء لجنتها العليا، وأعضاء اتحاد شركات التأمين، إلى جانب حضور بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات الخاضعة لرقابة الوحدة.
ولفت العتيبي إلى أن الوحدة تمكنت من التكيف مع ظروف عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة ببقية الجهات الحكومية المستقلة، ونجحت خلال 3 سنوات في تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار، منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة، في حين كانت تكلفة إنشاء الوحدة على الدولة صفرا. وتطرق إلى أن عدد الدرجات الوظيفية لدى الوحدة بلغ 60 وظيفة وتم شغل كل الوظائف العامة بنسبة 100%.
من جانبه، أوضح نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان، أن الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية تربط مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق مبادئ وأسس الحوكمة، ولهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين آيروبلس (+IRU)، الذي يستهدف تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية Suptech، وتطوير آلية حل ومعالجة الشكاوى، ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة من خلالها، وإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة مؤسسية ومتكاملة.
وذكر السنان أن مبادرة نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) تأتي ضمن مساعي الوحدة لخلق منظومة متكاملة قانونية وإيجاد بنية تحتية رقمية تربطها مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة التي ترفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور وخلق منافع تأمينية أفضل وتغطية أشمل لصالح المؤمن له والغير وميكنة الإجراءات والعمل على التحول الرقمي في إصدار الوثيقة وتخفيف التكاليف المباشرة لاستقبال المعلومات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والإسهام في الحد من المخالفات والحوادث المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
وحول مبادرة مستودع التأمين المركزي، قال السنان إنها تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية، وتهدف الى تأسيس شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون وبرأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار، بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين او اكثر، وتعتبر كيانا اعتباريا ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم في إطار ما يباشره من اختصاصات ومهام، وذلك كله بعد موافقة الوحدة، ليتم إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكل المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي، كما يتم إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني وصيغة رقمية، والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين.
وخلال جلسة حوارية، قال رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، إن الاتحاد تقدم بالعديد من المبادرات لتطوير قطاع التأمين، ومن ضمنها المطالبة بزيادة التشريعات الإلزامية.
وذكر أن هناك قرارات صدرت من وزارة الصحة والأشغال والشؤون ولكنها تحتاج للتفعيل، وجميعها تصب في مصلحة قطاع التأمين، إن كان تأمين على خدم المنازل أو تأمين ضد إصابات العمل للعمال، كما أن هناك قرارات إلزامية لكن التطبيق لا يزال يحتاج لمتابعة واهتمام، موضحا في الوقت ذاته أن المبادرات التي تقوم بها شركات التأمين كلا على حدة حسب المنتجات التي تطرحها في السوق، لكن من أهم الأمور هو مبادرة تأمين الزائرين، وتأمين الأطباء لايزال متوقفا عند وزارة الصحة رغم وجود قرار لوزير الصحة السابق.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، أنور بوخمسين، إن الاتحاد قام بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع وحدة تنظيم التأمين لإثراء ودمج وجهات النظر الفنية والرقابية والعمل معا على تنظيم السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ودعم الدور الرقابي وإثراء الاقتصاد الكويتي وتطوير قطاع التأمين، مبينا أن الاتحاد يعمل على توحيد وجهات النظر ودعم الدور الرقابي للوحدة.
وزاد بوخمسين أن وجود وحدة تنظيم التأمين وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بسوق التأمين في الكويت رقابيا، إلا أنها لم تكتمل بعد إلى الآن، وسوف تكتمل بوجود التفويض الكامل بالتطوير، لتكون الكويت من الدول المتقدمة إقليميا وعالميا في مجال التأمين.

86 % من شركات التأمين غير مدرجة

لفت بوخمسين إلى أن 86% من الشركات العاملة بسوق التأمين الكويتي غير مدرجة، وعليه فإن مبدأ الشفافية ومبادئ الحوكمة غير مطبقة، وتعتمد على تأمين قطاع واحد (تأمين السيارات) دون غيره، واعتماد السوق على التسعير التنافسي غير القائم على دراسة المخاطر، وعدم وجود ثقافة تأمينية لتغطية الأخطار سوى السيارات والطبي، حيث بلغت نسبة تأمينات السيارات في عام 2022 نسبة 16.2%، وبلغت نسبة التأمين الصحي 49.1% من إجمالي الأقساط المباشرة في سوق التأمين الكويتي، بينما بلغت نسبة باقي أنواع التأمين 34.7%.

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