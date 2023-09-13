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صناديق الاستثمار تستعد لبناء مراكز جديدة في الأسهم

9/13/2023 3:05:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
يختار مديرو الاستثمار الكويتيون أسهما تشغيلية ممتازة ضمن مكونات صناديق الأسهم الكويتية، وذلك لتحسين توزيع أصولها بما يضمن المحافظة على استمرارية المكاسب والتوزيعات الجيدة للصناديق مع نهاية السنة المالية، ورغم التراجعات التي منيت بها البورصة خلال الأشهر الماضية، حاول مديرو الاستثمار تخفيض خسائر الصناديق والاستعداد للفترة المتبقية من العام والتي تنشط فيها التداولات لبناء مراكز استثمارية جديدة، ويلاحظ أن أغلب الصناديق لجأت إلى تسييل الأصول وزيادة معدلات الكاش في محافظهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ومع أن ذلك قد يبدو إشارة إلى الاستعداد لموجة شراء في المستقبل، إلا أنه يعكس في الوقت نفسه توقعات هؤلاء المديرين بتراجع أسعار الأسهم والخوف من تراجع الأداء التشغيلي وانخفاض التوزيعات النقدية لتلك الأسهم.
وتسعى صناديق الأسهم لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق أمثل العوائد من خلال تقليص المخاطر والتنويع لتحقيق النمو المستدام.
وخلال رصد قامت به «الأنباء»، فإن سيولة صناديق الاستثمار البالغ عددها 20 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا و6 صناديق إسلامية) بنهاية النصف الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 21 مليون دينار بزيادة قدرها 24.6% عن السيولة التي كانت تحتفظ بها الصناديق خلال فترة النصف الأول من العام الماضي والبالغة 16.6 مليون دينار.
وقالت مصادر استثمارية إن زيادة حجم الكاش يتزامن مع حالة ترقب بين المستثمرين لموجة ارتفاعات قد تشهدها الأسهم الكويتية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاعات أسعار النفط التي تربطها علاقة طردية تاريخية معها، ولفتوا إلى أن الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية يحافظ على تعاملات المستثمرين، لأنها إحدى أهم قنوات الاستثمار في السوق المحلي، وتقوم على استراتيجيات لتحقيق أعلى العوائد الممكنة، مشددة على أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار لبناء مراكز جديدة في أسهم قوية ماليا.
وأظهر الرصد أن حجم السيولة في الصناديق التقليدية البالغ عددها 14 صندوقا يبلغ 20 مليون دينار، مقابل 14.9 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2022 أي بزيادة بلغت 33.9%. وعلى مستوى الصناديق الإسلامية، فإن السيولة لديها شهدت انخفاضا بنحو 20.3% لتبلغ 1.4 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار. وعلى مستوى أصول صناديق الأسهم الكويتية، أظهر الرصد أن قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها قد بلغت 820.7 مليون دينار بتراجع قدره 9.38% مقارنة بـ 905.7 ملايين دينار بنهاية يونيو 2022.
وقد بلغت حجم الأصول لدى الصناديق التقليدية نحو 735.74 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي مقابل 810.11 ملايين دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2022 أي بتراجع بلغت 9.18%، كما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددها 6 صناديق لتبلغ 84.9 مليون دينار مقارنة بـ 95.5 مليون دينار أي بتراجع قدره 11.1%.
وعلى مستوى أرباح صناديق الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن أرباحها السنوية شهدت تراجعا بنحو 143% لتحقق خسائر بلغت 28.4 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 66 مليون دينار، وحققت الصناديق التقليدية خسائر بقيمة 25.74 مليون دينار، في حين بلغت خسائر الصناديق الإسلامية 2.7 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى أداء صناديق الأسهم المحلية التي تستثمر في بورصة الكويت تراجع خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، حيث تراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 1.6% و4.6%.
ومن المتوقع أن يعود الزخم الإيجابي تدريجيا للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الصيف التي تتسم بالهدوء، فضلا عن أن كثيرا من هذه الأسهم باتت أسعارها مشجعة على الشراء بعد تراجعها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس على أداء صناديق الاستثمار بشكل عام ويقلص من خسائرها تمهيدا لتحول أغلبها للمكاسب خلال الربع الأخير من العام الحالي.

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