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الصحة 3 3 ملايين إجازة مرضية خلال 2022 و2 7 مليون في 2023

9/13/2023 3:05:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة موافقة الجهات المعنية على مقترح وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية عبر المنصات الإلكترونية، إذ سيتم إيضاح الآلية خلال الأسابيع المقبلة قبل أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند، في تصريح صحافي، ان المقترح الذي قدمه وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية تضمن التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية 39 لسنة 2006 فيما يخص الحصول على الإجازات المرضية المحددة للموظف عبر المنصات الإلكترونية كما ما هو معمول به في الأنظمة الصحية المتقدمة.
وأوضح د.السند أن هذه الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة تأتي من قبل الوزارة نظرا لوجود حالات لا تستدعي استشارة طبية.
وأضاف أن الخدمة ستسهل على المواطنين وتخفف الضغط عن المراكز الصحية والكوادر الطبية، مبينا أنها ستعمل أيضا على زيادة الرضا وتقليل احتمالية نقل العدوى للآخرين خصوصا في أوقات الأمراض الموسمية.
وأشار إلى أن إقرار الإجازات المرضية إلكترونيا سيقلل من أعداد المراجعين وفترة الانتظار وسيزيد جودة الخدمة الطبية المقدمة لمستحقيها، إضافة إلى تقليل احتمالية طلب تحاليل مخبرية غير ضرورية وصرف أدوية بلا دواع طبية فعلية حفاظا على المخزون الدوائي.
ولفت إلى صدور نحو 3377106 إجازات مرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية في عام 2022 بمعدل يصل إلى نحو 40% من مراجعي المراكز وبلغت نحو 2.7 مليون مرضية حتى أغسطس الماضي.

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