الخالد يوجه بترقية 54 ضابطا بـالإطفاء من مقدم إلى عقيد

الخالد يوجه بترقية 54 ضابطا بـالإطفاء من مقدم إلى عقيد
التاريخ
9/13/2023 3:05:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قرارا بترقية 54 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد. وجاءت هذه الترقية تماشيا مع رؤية الوزير الخالد بإعطاء كل ذي حق حقه، والذي يحرص من خلالها على دعم الكوادر البشرية من منتسبي قوة الإطفاء العام وحثهم على المزيد من التطور المهني والعملي، ولتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقاتهم في خدمة الوطن.
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