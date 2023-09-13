Wednesday, 13 September 2023 11:30 GMT

الخالد يوجه بترقية 54 ضابطا بـالإطفاء من مقدم إلى عقيد

9/13/2023 3:05:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قرارا بترقية 54 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد. ‏وجاءت هذه الترقية تماشيا مع رؤية الوزير الخالد بإعطاء كل ذي حق حقه، والذي يحرص من خلالها على دعم الكوادر البشرية من منتسبي قوة الإطفاء العام وحثهم على المزيد من التطور المهني والعملي، ولتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقاتهم في خدمة الوطن.

MENAFN13092023000130011022ID1107062928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث