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التأمينات مركز علاجي تأهيلي للمتقاعدين خلال أشهر

9/13/2023 3:05:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستفتتح مركزا علاجيا صحيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين خلال الأشهر المقبلة بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه. وقالت المؤسسة في بيان
لـ «كونا» أمس، إن هذه المبادرة تأتي في المقام الأول تأكيدا على دعم صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، المستمر للمتقاعدين، مبينة أن المركز يعد أول مركز صحي في الكويت يختص بفئة كبار السن بدعم حكومي، يمكنهم من تقييم حالاتهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة لكل فرد على حدة. وأوضحت المؤسسة أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ
3 آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله، ويشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرفا للعلاج الطبيعي وغيرها مقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة، كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذين يخدمان أعضاء المركز. وأشارت إلى أن المركز ستديره طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها سواء كانت بدنية أو نفسية أو غيرها من الاحتياجات الصحية.
وذكرت المؤسسة أن المركز سيوفر فريقا خاصا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج إضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بصحة المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار بخططهم العلاجية وإكمالها.

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