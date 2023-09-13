مدينة إكسبو دبي تطلق المرحلة الثانية من مجمع «شمسة»

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مجمع "شمسة" ضمن مشروع إكسبو فالي وذلك بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل.

وشهد المشروع إقبالاً كبيرا من الراغبين بامتلاك وحدات سكنية بغرض السكن والاستثمار من جميع أنحاء العالم. كما تشهد مساكن مانجروف ريزيدنس، وهي المرحلة الأولى من مشروع إكسبو سنترال، طلبا مماثلا، مع وجود مجمعين آخرين سيتم إطلاقها قريبًا.

وقال أحمد الخطيب رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "تبرز سرعة بيع المرحلة الأولى من شمسة تاون هاوس ازدهار سوق العقارات في دبي والاهتمام المتزايد بجنوب المدينة كوجهة للعيش والعمل، فضلا عن الجودة العالية الاستثنائية للعقارات وتجربة الحياة الحضرية الفريدة التي تقدمها مدينة إكسبو دبي".

وأضاف الخطيب: "يتميز مشروعا إكسبو فالي وإكسبو سنترال بتطبيق أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة ضمن مجتمع مدينة إكسبو دبي المتنامي الذي يضع رفاهية القاطنين والزائرين على رأس أولوياته، وكلنا ثقة بأن المراحل التالية ستحظى بنفس القدر من الشعبية".

يقدم إكسبو فالي مجتمعا يركز على رفاه القاطنين وتقديم تجربة حياة متميزة بالقرب من الوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي. وتضم المرحلة الثانية من مشروع شمسة منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.6 مليون درهم إماراتي، وسط الطبيعة الخضراء، وتضم الأحياء مسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي ومحمية طبيعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الراحة بما في ذلك الملاعب والمرافق الترفيهية والمقاهي.