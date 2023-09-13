أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال البناء في «توليدو»، المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي.



ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، «قرطبة»، خلال وقت سابق من هذا العام. وتسير الأعمال في قرطبة بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني مع اكتمال أكثر من 30% من الوحدات. ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2024.

وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة في المرحلة الثانية، توليدو، بين منازل تاون هاوس مكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نتطلع لإطلاق أعمال البناء في توليدو، ما يعتبر خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع «بلووم ليفينج» والذي سيشهد إطلاق عدد كبير من الوحدات السكنية على مدى السنوات القليلة المقبلة».

وأضاف: «تواصل بلووم القابضة التزامها بطرح المشاريع العقارية التي تلبي متطلبات السوق. ويؤكد النجاح الذي حققته مراحل المشروع على قوة السوق العقاري بالإمارة، كما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في علامة بلووم. تسير أعمال الإنشاء في بلووم ليفينج بتقدم مستمر، ومن المتوقع أن يصبح أحد أهم المجمعات السكنية في أبوظبي وأكثرها حيوية وجاذبية».

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ولتشجيع اتباع أسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى دور العبادة ومدرستين دوليتين، سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

وقد تم تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع «بلووم ليفينج» السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.



