انطلقت في دبي أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية» أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات المعايير الضريبية الدولية.



وافتتح فعاليات المنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وبحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، ومريم الأميري الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية، في وزارة المالية، وأخيم بروس، نائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، ومسؤولي ضرائب حكوميين في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص.

التنمية الوطنية الطموح

وقال معالي محمد الحسيني: «تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفَافَة، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها».



وأضاف الحسيني: «نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للإسهام في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، إذ انضمت دولة الإمارات في سنة 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو من سنة 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%».

وأشار الحسيني إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكّن إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالمياً، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في بناء نظام ضريبي عالمي عبر السياسات والتشريعات الاستشرافية.

وأشار الحسيني إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها في الشركات التي تقع مقارها الرئيسة في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.

التنافسية العالمية



وأضاف الحسيني: «نلتزم العمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها في خريطة التنافسية العالمية باحتسابها مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نتعاون معها منذ سنة 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وبمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي».

جلسات حوارية

وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخريطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشروعات المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة في الشركات التي يقع مقرها الرئيس في المنطقة أو في الخارج، وتبعتها حلقات نقاش في قضايا مختارة مثل «زيادة الضريبة خطوة بخطوة»، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها في دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية.

وشارك في الجلسات جون بيترسون رئيس القسم في مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وفيليسي بونيه رئيسة الوحدة، وكريس سانجر رئيس الضرائب العالمية للحكومة، رئيس السياسة الضريبية في «إيرنست أند يونغ» بالمملكة المتحدة، ونورة سيف السويدي نائبة رئيس دائرة الضرائب في مجموعة مبادلة، وسيباستيان بوك نائب الرئيس المالي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، وجولي كلير كننغهام، الرئيس العالمي للضرائب والأخطار في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، وأليكس لو مدير عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط، وجاي جنسن نائب الرئيس التنفيذي، مراقب المجموعة في أدنوك.

وشهد حضور المنتدى ورشة عمل عن الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة في ضريبة الشركات. وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح حينما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى.

وقال يونس الخوري: «تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ سنة 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية».

وأكد يونس الخوري، أن الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية ما يؤكد التزام الدولة المعايير الضريبية الدولية.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية»، إن دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية تلتزم منذ سنة 2011 تبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات في خريطة التنافسية العالمية باحتسابها مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي.

وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفَافَة، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها.

وأضاف إن التركيز في المنتدى انصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين «الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات» والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في غير دولة ولها مقار في بعض الدول، وأيضاً لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخرى.

وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 و9 آلاف شركة عاملة في أنحاء العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبهذا تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.