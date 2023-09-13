

وقعت شركة «إنيسمور» ومجموعة «بانيان تري»، الشركتان العاملتان في قطاع الضيافة والتابعتان لمجموعة «أكور»، صفقة مع «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية التي تمتلك محفظة أصول واسعة ومتنوعة تبلغ قيمتها 130 مليار درهم، بهدف طرح العديد من العلامات التجارية الجديدة في دبي على عدة مراحل، أولها فندق «بانيان تري دبي» في وجهة «بلوواترز» الذي سيتم افتتاحه في نوفمبر 2023. ووقّع الاتفاقية أمس سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكور»، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة.



وسيحل «بانيان تري دبي» مكان فندق «سيزرز بالاس دبي» وسيخضع لعدة مراحل من أعمال التجديد والتحسين المصاحبة للعلامة التجارية الجديدة. وسيضم المنتجع 179 غرفة فندقية، بما في ذلك 30 جناحاً وفيلا جديدة مؤلفة من أربع غرف نوم مع مدخل وحمام سباحة وشاطئ خاص. وقال سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكور»: «يسعدنا أن نضع حجر الأساس لشراكة تنموية واعدة بين أكور ودبي القابضة، ويأتي الإعلان عن افتتاح بانيان تري دبي في بلوواترز كبداية للعديد من المشاريع المُرتقبة التي ستشمل علاماتنا التجارية، بما يسهم في تطوير وتعزيز حضورنا في دبي والعالم».

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، دبي القابضة: يشكل تعاوننا مع أهم الشركات الرائدة في السوق الممثلة بـ«أكور» و«إنيسمور» و«مجموعة بانيان تري»، محطة مهمة في رحلتنا المستمرة نحو الارتقاء بمشهد قطاع الضيافة المزدهر في دبي. لقد شكل اتساع التنوع والتميز في تجارب الضيافة التي تقدمها الإمارة مصدر إلهام لهذا القطاع حول العالم، ونحن على ثقة بأن إعادة إطلاق هذا المنتجع سيثري القطاع أكثر. وتماشياً مع رؤيتنا التي تستهدف العمل من أجل حياة أفضل، سنواصل اهتمامنا بمتابعة واقتناص مختلف الفرص الواعدة التي ترسّخ مكانة دبي الرائدة في قطاع الضيافة العالمي وموقعها كمركز رئيسي للسياحة.

وعزّزت «إنيسمور» مكانتها بمحفظة تضم 18 علامة تجارية ينطوي تحت مظلتها أكثر من 140 فندقاً تديرها و160 فندقاً مرتقباً إضافتها مستقبلاً وأكثر من 300 مطعم ومقهى. وفي عام 2023، من المقرر أن تفتتح «إنيسمور» نحو 20 فندقاً، من بينها «سو أبتاون دبي»، وتواصل الشركة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتزم إضافة 38 مشروعاً جديداً إلى محفظتها الحالية المؤلفة من 28 مشروعاً، سيتم إطلاقها ضمن علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك «25 أورز» و«إس إل إس» و«موندريان» و«ريكسوس». وتأسست «إنيسمور» التي تعد شركة الضيافة والترفيه ونمط الحياة الأسرع نمواً عام 2021 كمشروع مشترك تمتلك فيه «أكور» حصة الأغلبية.