بنك أوف أمريكا: برنت سيتخطى 100 دولار بنهاية العام

قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إن إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولاراً خلال التداولات، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولاراً.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.

وأعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.

وقال محللو البنك الاستثماري أيضاً إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمناً وبيع سلع أغلى ثمناً لأوروبا.

لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنعون المحليون الأسعار.

وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما يشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريباً، إذ إن الصين والهند مستعدتان لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محلياً.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز «التوقعات الإيجابية للطلب من أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل».

وأضاف إن الأنباء عن إغلاق ليبيا العضو في أوبك أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضاً في رفع أسعار النفط.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.