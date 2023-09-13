تباين أداء الأسهم العالمية في انتظار رد فعل البنوك المركزية بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع.

وحاول مستثمرو «وول ستريت» التماسك في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر «داو جونز» 25 نقطة أو 0.07 %، وانخفض مؤشر «ستاندر آند بورز» و«ناسداك» بنسبة 0.1 % لكلٍ منهما.

الأوروبية

وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية مع رد فعل المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5 %. وفي لندن مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الكبرى. وانخفضت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 0.8 %، كما تراجعت أسهم الشركات الصناعية بنسبة 0.9 %.

وارتفعت أسهم شركات السيارات لفترة وجيزة في التعاملات الصباحية بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تحقيقاً في الدعم المقدم لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين.

وارتفع مؤشر قطاع النقل بما يصل إلى 2 % بعد الإعلان قبل أن يهبط إلى خسارة طفيفة. وقالت فون دير لاين، إن أوروبا «مفتوحة للمنافسة ولكن ليس للسباق نحو القاع».

وانخفض سهم إنديتكس، مالكة شركة زارا، وهي أكبر شركة تجزئة للأزياء السريعة في العالم، بنسبة 3 % على الرغم من الإعلان عن نتائج نصف سنوية أولية فاقت التوقعات، وأظهرت زيادة بنسبة 14 % في إجمالي الربح. أشارت ردود أفعال المحللين إلى أن ارتفاع نفقات التشغيل والمخاوف بشأن الأداء المستقبلي ربما أثارت قلق بعض المستثمرين، حيث جنى آخرون الأرباح.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.5 % في يوليو. وكان اقتصاديون أشاروا في استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض بنسبة 0.2 %.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة النطاق قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمّل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقاط بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2378.64 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إس.بي.آي للأوراق المالية: «لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية».

وأضاف: «لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر».

من المقرر صدور

بيانات أسعار المنتجين الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 20 سبتمبر.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 1.63 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز وخسر 1.67 بالمئة.

فيما صعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.58 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13 بالمئة ليقدم أكبر دعم لتوبكس.