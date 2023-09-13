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«تسلا» تخطط لشراء مكونات سيارات بملياري دولار من الهند

9/13/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخطط شركة «تسلا» للحصول على مكونات سيارات من الهند بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام الجاري، وفقاً لوزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال.

وقال بيوش غويال، خلال فعالية أُقيمت في نيودلهي الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية اشترت قطع غيار بقيمة مليار دولار من بلاده في العام الماضي.

وأعادت «تسلا» والهند فتح الحوار في مايو بعد توقف استمر عاماً. انتقد ماسك ضرائب الاستيراد المرتفعة التي فرضتها الهند وسياساتها بشأن السيارات الكهربائية، فيما أشارت الهند بدورها على شركة «تسلا» بعدم بيع سياراتها المصنعة في الصين داخل البلاد، وهي منافستها السياسية.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، في يونيو الماضي، إن الشركة سوف تضخ استثمارات كبيرة في البلاد، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الولايات المتحدة.

وقال غويال، رداً على سؤال عما إذا كانت الهند ستدرس خفض الضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة: «حكومتنا توفر فرصاً متساوية للجميع»، وهو مطلب «تسلا». وأضاف: «سنخرج بسياسة بالتشاور مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة».

وأوضح غويال أن الحكومة تسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في البلاد في المستقبل القريب للاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.

من جهته، قال حنيف قريشي، الوزير المشترك لوزارة الصناعات الثقيلة، خلال الحدث نفسه، إن الهند تدرس تقديم حوافز لصانعي مكونات السيارات، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. من المقرر أن تواصل البلاد تقديم حوافز للسيارات الكهربائية بعد انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الدعم، الذي يطلق عليه «اعتماد وتصنيع السيارات الهجينة والكهربائية بشكل أسرع في الهند» خلال مارس.

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