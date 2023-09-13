لماذا خذل وادي درنة مدينته المنكوبة؟

دائماً ما يخذل وادي درنة مدينته المنكوبة، فقد حدث ذلك مرات عدة عاث فيها تقتيلاً، رغم محاولات كبحه إلا أنه عصي على الترويض.

تقع درنة بين مدينة البيضاء ومدينة طبرق، وهي مدينة جبلية تقع على ساحل البحر المتوسط في شمال شرق ليبيا يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر ثاني كبرى مدن الجبل الأخضر بعد مدينة البيضاء ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر،

ويشطر المدينة مجرى الوادي إلى شطرين وهذا الوادي يسمى وادي درنة وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا.

ضرب الإعصار دانيال ليبيا بعدما قد سبقها إلى اليونان، لكن حصيلة ضحاياه في ليبيا كانت كارثية خاصة مدينة درنة التي يقسمها الوادي "الخاذل" إلى شطرين.

آلاف الضحايا والبيوت غمرتها مياه السيول نحو البحر بسبب انهيار سدين أنشآ من أجل السيطرة على عنفوان هذا الوادي المتمرد بعدما امتلأ

بفعل الإعصار دانيال ما أحدث طوفاناً اقتلع كل ما يواجهه وجعل السلطات تعلن درنة مدينة مفقودة.

وعن تاريخ وادي درنة وخذلانه لمدينته، قال المؤرخ الليبي فرج داود الدرناوي لوكالة أنباء الأناضول إن جميع مناطق شرق ليبيا عدا بنغازي تقع بمحاذاة أو وسط الجبل الأخضر الضخم، إلا أن وقوع نصف درنة تحت مجرى الوادي هو السبب في ارتفاع حجم الأضرار المادية والبشرية في المدينة.

وذكر الدرناوي للأناضول، أن وادي درنة هو مصب لكل السيول القادمة من جنوب درنة من مناطق المخيلي والقيقب والظهر الحمر والقبة والعزيات.

وقال: بعد امتلاء وادي درنة بفعل إعصار دانيال

انهار اثنان من السدود التي كانت الضامن الوحيد لحجز مياه السيول المنحدرة من أعالي مناطق الجبل فكانت الكارثة المحققة.

وفق الدرناوي فإن السدين المنهارين هما سد البلاد وسيدي بومنصور اللذان يحبسان في العادة مياه السيول في الوادي.

وتحدث المؤرخ الليبي عما سماه التاريخ الطويل من خذلان وادي درنة لسكان المدينة.

وقال إن وادي درنة هو أشهر واد في ليبيا وأبرز معالم المدينة إلا أنه في الوقت ذاته يشكل مصدر خطر دائم على السكان لتسببه في السابق بكوارث مشابهة لما يعيشه السكان اليوم جراء إعصار دانيال.

ففي عام 1941، حدث فيضان كبير في وادي درنة وضرب المدينة وجرف من قوته دبابات وآليات حربية ألمانية إلى البحر، حسب المؤرخ الليبي.

ويضيف أن ذلك كان في أثناء الحرب العالمية الثانية، لذلك لم يتحدث أحد عن الأضرار البشرية التي وقعت آنذاك مع الجزم أنها كانت كبيرة.

أما عام 1959، فإن فيضاناً كبيراً آخر حدث -كما يوضح الدرناوي- بسبب ارتفاع مستوى المياه في الوادي وأوقع قتلى ومصابين بالمئات ودمر العديد من المنازل، ومن شدة قوته حركت المياه المندفعة الصخرة الكبيرة في درنة، المعروفة بصنب الزيت، إلى مسافة كبيرة من منطقة عين البلاد حتى منطقة وسط المدينة.

ويسجل المؤرخ الليبي فيضانات أخرى بسبب وادي درنة عامي 1968-1969 لكنها لم تسجل أضرارا كبيرة وقتها، على حد قوله.

وفي محاولة من السلطات المحلية لوضع حد للوادي المخيف، قال المؤرخ الليبي: بنيت السدود الحالية التي انهارت أمس الاثنين وهما سدا البلاد وبومنصور عام 1986، وبعد إنشائهما في ذلك الوقت حدث تسريب في أحد السدود عبر بالوعة التصريف ما أسفر عن حدوث فيضان آخر في وادي درنة خلّف أضرارا بشرية.

ولم تنقطع الكوارث الطبيعية في وادي درنة حتى في التاريخ المعاصر وفق الدرناوي، حيث فاض الوادي عام 2011 بعد أن حاولت السلطات المحلية فتح السدود لتصريف المياه التي تراكمت وقتها بفعل الأمطار الغزيرة وكادت المدينة تغرق.

خسائر انهيار سدي وادي درنة طالت الممتلكات المادية للمدينة، ففي وقت سابق قال الحسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد انهارت بشكل كامل جراء الإعصار، موضحا أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ حوالي 300 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار).