استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.



ورحّب سموه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، وحمّلَه خالص تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وصادق تمنياته له بدوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء.



جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.



كذلك تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، كما كان في استقباله معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة جمال الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة.