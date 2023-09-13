كشفت "ميليريم للروبوتات" - الشركة الأوروبية المتخصصة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة والتابعة لمجموعة "ايدج" -.. اليوم عن مركبة THeMIS Combat البرية غير المأهولة، المجهزة بذخائر هالكن الجوالة من طراز HUNTER 2-S.

وتعد هالكن شركة رائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها من الأنظمة وقد تم الكشف عن مركبة THeMIS Combat الجديدة في لندن خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي 2023، وهو أحد أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم.

وقال ويم ستريدوم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هالكن.. " فخورون بالكشف عن حلّ تقني متقدم ومطور يعرض الأسلحة الذكية والأنظمة المستقلة لدى مجموعة ايدج. حيث تعد THeMIS Combat منصة رائعة بامتياز ،كونها ستدعم ذخيرة HUNTER 2-S وقدراتها المستقلة، مما يسلط الضوء أيضاً على التزامها بتعزيز أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية عبر المجموعة".

من جهته ، قال يوري باجوستي، مدير البحث والتطوير الدفاعي في ميليريم للروبوتات " يمكن للوحدات مناورة THeMIS Combat بالطائرات بدون طيار Hunter 2-S بالقرب من خط العدو ويسمح لهم ذلك بالاشتباك مع أهداف أقرب بشكل أسرع أو التوجه نحو الخطوط الخلفية لتحديد الأهداف المرجوة بإحكام. لا ريب إن نشر الأنظمة الروبوتية عبر خطوط العدو هو أسرع بكثير، بل يعتبر أكثر كفاءة من استخدام الوحدات المأهولة لنفس المهمة".

وتهدف مركبة THeMIS UGV، التي أثبتت كفاءتها في المهام، وتعد جزءاً من برامج الروبوتات في 16 دولة، إلى دعم وحدات المشاة الراجلة، وتأتي مزودة بـمجموعة الوظائف الذكية“MIFIK” من "ميلريم" والتي تسمح بالتنقل المستقل للنظام، بما في ذلك التنقل من نقطة إلى نقطة، والمتابعة، واكتشاف العوائق وتجنبها.

وتتمتع طائرة HUNTER 2-S المستقلة غير المأهولة بالذكاء الاصطناعي المتطور الذي يساعدها على أداء مهام منسقة ضمن السرب. وهي بدورها قادرة على اتباع خطة الطيران بشكل مستقل والتنسيق مع الطائرات المسيرة الأخرى في السرب والتجوال أثناء البحث عن الأهداف وتصنيفها إلى حين مرحلة الاتصال بالأفراد ذات الصلة. وتستطيع HUNTER 2-S التحليق بحمولة 2 كجم وعلى ارتفاع 500 متر وبسرعة 90 كم/ ساعة ، ولمدة تصل إلى 45 دقيقة.