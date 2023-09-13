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«الوطنية للانتخابات» توضح مفهوم حظر دعم المرشحين من قبل موظفي الحكومة

9/13/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت
اللجنة الوطنية للانتخابات أنها حريصة على ضمان حقوق كافة المرشحين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في ترويج برامجهم الانتخابية، موضحة مفهوم الحظر الوارد في المادة (39) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

- مضمون المادة (39) من التعليمات التنفيذية لا يعني حرمان الناخب من موظفي الحكومة من حقه بالتصويت.

- الناخب من موظفي الحكومة حقه في الإدلاء بصوته مكفول سواء كان موظفاً في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الحكومات المحلية أو في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات الخاصة.

- قيام شخص يعمل في الحكومة بنشر منشورات دعماً لأحد المرشحين ممكن بشرط ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الانتفاع من مزايا الوظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ما يتوفر لديه من موارد مادية او معنوية تخوله سلطته الوظيفية استخدامها.

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