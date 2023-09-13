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ليبيا.. أكثر من 3800 قتيل جراء الفيضانات في درنة

9/13/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد الأربعاء.

وقال الملازم طارق الخراز
إن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصا تمّ دفن 3190 منهم، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودان ومصر.

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