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مقتل 40 شخصاً بضربة جوية في دارفور

9/13/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن ما لا يقل عن 40 شخصاً لقوا حتفهم في ضربة جوية في إقليم دارفور السوداني، مع تصاعد القتال في السودان.

وقالت وزارة الصحة في الخرطوم، في صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الهجوم وقع في سوق في مدينة نيالا صباح اليوم.

وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال نهاية الأسبوع، قُتل 50 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من 140 آخرين، في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة الفاشر في دارفور غربي السودان.

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.

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