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وعد الدباس.. مبارك المركز الثاني في البورد الأردني

9/13/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يتقدم الأهل والعائلة بأصدق التهاني وأتم التبريكات من الدكتورة وعد فارس الدباس بمناسبة حصولها على المرحز الثاني على مستوى المملكة في امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني "البورد الأردني) - قسم النسائية والتوليد.

وإنا نزف في هذه المناسبة الطيبة مشاعر الفرح والفخر والإمتنان من الطبيبة المتميزة المجتهدة، والتي نالت أجر ما قدمت وحصدت ثمار ما زرعت، وقرأت كما أمر الله، وعملت بما يرضي الله.

الف الف مبارك، مزيد من التقدم والخير والنجاح.

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