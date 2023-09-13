وعد الدباس.. مبارك المركز الثاني في البورد الأردني

وعد الدباس.. مبارك المركز الثاني في البورد الأردني
التاريخ
9/13/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يتقدم الأهل والعائلة بأصدق التهاني وأتم التبريكات من الدكتورة وعد فارس الدباس بمناسبة حصولها على المرحز الثاني على مستوى المملكة في امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني "البورد الأردني) - قسم النسائية والتوليد.
وإنا نزف في هذه المناسبة الطيبة مشاعر الفرح والفخر والإمتنان من الطبيبة المتميزة المجتهدة، والتي نالت أجر ما قدمت وحصدت ثمار ما زرعت، وقرأت كما أمر الله، وعملت بما يرضي الله.
الف الف مبارك، مزيد من التقدم والخير والنجاح.
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