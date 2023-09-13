وعد الدباس.. مبارك المركز الثاني في البورد الأردني

وإنا نزف في هذه المناسبة الطيبة مشاعر الفرح والفخر والإمتنان من الطبيبة المتميزة المجتهدة، والتي نالت أجر ما قدمت وحصدت ثمار ما زرعت، وقرأت كما أمر الله، وعملت بما يرضي الله.

الف الف مبارك، مزيد من التقدم والخير والنجاح.