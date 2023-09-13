4 شهداء ومصابون بانفجار عبوة ناسفة بغزة
التاريخ
9/13/2023 3:00:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استشهد 4 أشخاص، وأُصيب آخرون في قطاع غزة المحاصَر، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل، واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين قرب السياج، شرق مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب، مساء اليوم:"ارتقاء شاب و7 إصابات؛ من جرّاء انفجار شرق غزة"، لتضيف في بيان آخر أصدرته بعد نحو نصف ساعة من بيانها الأول: "ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء الانفجار شرقي القطاع".
وذكرت الوزارة في بيان ثالث: "4 شبان ارتقوا و19 أصيبوا؛ من جرّاء انفجار عبوة ناسفة خلال المواجهات مع الاحتلال شرق غزة".
وأكّدت مصادر محلية أن من بين الإصابات حالات حرجة.
والشهداء الأربعة هم: براء وائل الزرد (18 عامًا)، وأحمد عز الدين الجعبري، وناصر رامي نوفل، ومحمد عمر قدوم.
وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان مقتضب عن "إصابة ثلاثة فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة".
وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق أعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وتجمَّع مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، في خضم مهرجان خطابي دعت له الفصائل الفلسطينية.
وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أُصيب عدد من الغزيين بحالات اختناق، من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر تفريق جيش الاحتلال تظاهرة قرب السياج الفاصل شرق القطاع المحاصَر.
وجاء في التفاصيل، أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع تجاه تظاهرة اقتربت من السياج الفاصل.
وخرجت التظاهرة تضامنا مع القدس والضفة الغربية المحتلتين، في مواجهة الانتهاكات المتواصلة من قِبل الاحتلال والمستوطنين.
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