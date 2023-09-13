4 شهداء ومصابون بانفجار عبوة ناسفة بغزة

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب، مساء اليوم:"ارتقاء شاب و7 إصابات؛ من جرّاء انفجار شرق غزة"، لتضيف في بيان آخر أصدرته بعد نحو نصف ساعة من بيانها الأول: "ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء الانفجار شرقي القطاع".

وذكرت الوزارة في بيان ثالث: "4 شبان ارتقوا و19 أصيبوا؛ من جرّاء انفجار عبوة ناسفة خلال المواجهات مع الاحتلال شرق غزة".

وأكّدت مصادر محلية أن من بين الإصابات حالات حرجة.

والشهداء الأربعة هم: براء وائل الزرد (18 عامًا)، وأحمد عز الدين الجعبري، وناصر رامي نوفل، ومحمد عمر قدوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان مقتضب عن "إصابة ثلاثة فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة".

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق أعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتجمَّع مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، في خضم مهرجان خطابي دعت له الفصائل الفلسطينية.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أُصيب عدد من الغزيين بحالات اختناق، من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر تفريق جيش الاحتلال تظاهرة قرب السياج الفاصل شرق القطاع المحاصَر.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع تجاه تظاهرة اقتربت من السياج الفاصل.

وخرجت التظاهرة تضامنا مع القدس والضفة الغربية المحتلتين، في مواجهة الانتهاكات المتواصلة من قِبل الاحتلال والمستوطنين.