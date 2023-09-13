غاريث بيل يحذر بيلينغهام من (خدعة مدريد)

وكان غاريث بيل على علاقة سيئة مع الصحافة الإسبانية التي كانت كثيرا ما توجه إليه الانتقادات أثناء ارتدائه لقميص ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن بيل اتصل ببيلينغهام عقب مشاركته الأولى مع ريال مدريد لتهنئته وتمنى له حظا سعيدا في بقية الموسم.

وأشارت إلى أن بيل طلب من بيلينجهام، أن يكون حذرا مع الصحافة الإسبانية، لأنهم سوف يحاولون "خداعه"، بسبب موضوع اللغة.

وأوضح بيل لبيلينغهام، أن الصحافة ستطلب منه عدة مرات أن يجيب على الأسئلة باللغة الإسبانية، وأبلغه بجميع الملاحقات التي تعرض لها أثناء تواجده في مدريد.

انتقل جود بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاما، إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2023، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، ونجح في تسجيل 5 أهداف بقميص "الميرنغي" في مستهل مشواره مع الفريق الملكي.

يذكر أن غاريث بيل (34 عاما) دافع عن ألوان ريال مدريد من عام 2013 وحتى 2022، قادما من توتنهام، وشارك في 176 مباراة بقميص "الميرنغي"، وسجل خلالها 81 هدفا.

ويعتبر النجم الويلزي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 41 هدفا، سجلها خلال 111 مباراة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، وعمره 33 عاما، بعد مشوار حافل بالإنجازات، مع منتخب بلاده ونادي ريال مدريد.