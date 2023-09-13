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سفارتنا في القاهرة عرض محاضر خريطة لا تتضمن حدود الكويت في دورة عسكرية خطأ غير مقصود

9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية إنه رداً على ما ورد إليها من المكتب العسكري الكويتي في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية للكويت كان خطأ غير مقصود.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها قامت وبالتنسيق مع المكتب العسكري الكويتي في القاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها للكويت، فقد بينت تلك الجهات أن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر.
وذكرت أن القائمين على هذه الدورة قاموا بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة للكويت، مؤكدين أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

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