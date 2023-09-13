سفارتنا في القاهرة عرض محاضر خريطة لا تتضمن حدود الكويت في دورة عسكرية خطأ غير مقصود
التاريخ
9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية إنه رداً على ما ورد إليها من المكتب العسكري الكويتي في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية للكويت كان خطأ غير مقصود.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها قامت وبالتنسيق مع المكتب العسكري الكويتي في القاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها للكويت، فقد بينت تلك الجهات أن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر.
وذكرت أن القائمين على هذه الدورة قاموا بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة للكويت، مؤكدين أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.
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