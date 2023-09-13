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الشؤون حريصون على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم للحفاظ على المال العام

9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على مواصلة تطبيق بنود القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وكذلك تعاميم ديوان الخدمة بهدف الحفاظ على المال العام وتغليب المصلحة العامة.
وقالت «الشؤون»، في بيان صحافي، إنها تمكنت من إتمام وإنجاز جميع الملاحظات الواردة من ديوان الخدمة المدنية وتصحيحها بما يضمن تطبيق ما جاء في القوانين المنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية أثنى في رسالة وجهت إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك على الالتزام بتصحيح كل الملاحظات السابقة.

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