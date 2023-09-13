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مبرة السعد للمعرفة دعم جهود المرأة في مجالات العلوم لتعزيز نظم ابتكار أكثر شمولية

9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أمس الأربعاء حرصها الدائم والمتواصل على دعم جهود الفتاة والمرأة في مجالات العلوم محليا وعربيا وعالميا وخلق أجواء تفاعلية لتعزيز نظم ابتكار أكثر شمولية تزدهر فيها جهود المرأة العلمية.
جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيسة جائزة ابتكار ومسابقة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات (مي ون) الشيخة نبيلة سلمان الصباح عقب مشاركتها ممثلة لمبرة السعد في المؤتمر العلمي الـ25 للمرأة الذي عقد أخيرا في آيسلندا وإعلان الفائزات في جائزة المنظمة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل ون).
وأكدت الشيخة نبيلة الصباح التعاون الوثيق بين المبرة والمنظمة لتطوير أداء المرأة العربية وإيصالها إلى العالمية، مضيفة أن معالجة التحدي المستمر المتمثل في نقص تمثيل المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر حيوي للنهوض بالمجتمعات.
وقالت إن تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في تلك المجالات يعزز الازدهار والنمو الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، مشددة على ضرورة العمل نحو بناء قواعد تصل إلى خلق مجتمع علمي تقبل فيه المرأة على ممارسة العمل البحثي والتقني بما ينسجم مع روح العصر وتحدياته.
ولفتت إلى دور المبرة في تعزيز التواصل بين نساء الوطن العربي لتطوير أفكارهن الإبداعية وتدريبهن على تطوير مشاريعهن الإبداعية وصقل مهارتهن من خلال عقد اللقاءات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل لإيصال النساء العربيات إلى العالمية ليكن رائدات أعمال محترفات.
وأشارت إلى دور المبرة أيضا في تقديم نماذج متميزة تدفع بعجلة العلوم والتكنولوجيا لتحقيق حلم التنمية علاوة على دعم الابتكارات والاختراعات عبر مسابقة ابتكار التي انطلقت من المحلية لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة (مي ون).
وبينت الشيخة نبيلة الصباح أن جائزة (مي ون) تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار والاختراع وتمكين النساء في مجال المعرفة وتعزيز دورهن في الابتكار وريادة الأعمال، لافتة الى أن الجائزة تعتبر نافذة للمرأة العربية للوصول إلى العالمية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم حلول علمية لمجابهة التحديات.
وثمنت الكلمة الافتتاحية المتلفزة للملتقى الذي استمرت فعالياته يومين تحت شعار (النساء.. الحلول والاستدامة) لراعية الملتقى حرم رئيس آيسلندا أكدت خلالها مدى الحرص على دعم المرأة في المجالات العلمية والبحثية.
وأعلنت الشيخة نبيلة فوز مريم الغافري من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة تقديرية خاصة للمثابرة المتميزة والالتزام القادر على التأثير على الحياة لعام 2023 وهي الفائزة بالجائزة الذهبية والجائزة الإبداعية لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات (مي ون).
وأشارت إلى فوز لاهو كيتا من فرنسا بجائزة (جلوبل ون) للمخترع البلاتيني الشامل وفوز البروفيسور دوناتيلا تيرميني من إيطاليا بالجائزة الذهبية المزدوجة وفوز كريستين بلين من الدنمارك بجائزة الابتكار الذهبية المزدوجة التعليمية.
يذكر انه تم تأهيل الفائزات من جائزة (مي ون) لسنة 2023 لجائزة (جلوبل وان) وهن د.تاهيري جعفري من ايران الفائزة بالجائزة الفضية ونهى الميع من الكويت الفائزة بالجائزة البرونزية ووفاء عبيدات من مملكة البحرين الفائزة بالجائزة البرونزية.

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