Wednesday, 13 September 2023 11:26 GMT

المدير العام لـ كونا دور الإعلام مهم لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي

9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم أهمية دور وكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي وبحث مجمل ما يتعلق بالتحديات التي تواجهه والسبل الممكنة لمعالجتها.
وقالت د.السالم، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن ملتقى الإعلام العالمي المقام في مركز «إكسبو الشارقة 2023» ضمن محور «الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات» إن قضية الأمن الغذائي مهمة جدا بالنسبة للعالم ولدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفرض الواقع هذه التحديات وبات الأمن الغذائي ضرورة ملحة جدا.
وأوضحت أن التقارير العالمية المتعلقة بأزمات وتحديات الأمن الغذائي فرضت أيضا على وسائل الإعلام أهمية مواكبة هذه القضية التي تستوجب تسليط الضوء عليها من ناحية التوعية والترشيد أو الدراسة والبحث من خلال صحافة متخصصة وإعداد كوادر متميزة لإيصال رسالة إعلامية شاملة للقارئ.
ولفتت إلى أهمية نظريات الإعلام التي تتحدث عن تبسيط الرسالة الإعلامية لكن بشكل علمي ومدروس ومن خلال تسليط الضوء على الجانب الإنساني في تناول المواد الإعلامية لمواضيع ومفاهيم الأمن الغذائي والتنمية وما شابه ذلك.
وأشارت إلى أن الكويت تتصدر التصنيفات العالمية في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال الجانب المؤسسي عبر قيام الجيش الكويتي بإنشاء محمية خاصة لتحقيق هذا المفهوم بالإضافة إلى إطلاق وزير التجارة والصناعة في الكويت مؤخرا حملة تعنى بترشيد الفائض من الغذاء وإطلاق استراتيجيات وطنية متعددة رسمية وأهلية تعنى بذلك.
وأكدت د.السالم في هذا الشأن أهمية دور الرسالة الإعلامية في تسليط الضوء على مفهوم الأمن الغذائي، خصوصا أنها مسؤولية الجميع في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث في العالم ورأت أن الوسيلة الأنجع للوصول إلى المتلقي والرأي العام تكمن في تبسيط الرسالة الإعلامية واستخدام وسائل التقنية المتطورة.
وبينت أهمية تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في القضايا المعقدة لأنها أسهل طريقة للوصول إلى القارئ واستشعار معاناته وليس الاكتفاء بالرسالة ضمن القالب الجامد وإنما ضمن قالب إعلامي وإنساني واضح يصل للمتلقي بطريقة اسرع.
وأشارت إلى أهمية التركيز على الصحافة المتخصصة بقضايا التغير المناخي وإطلاق مبادرات وخطوات تنشئ جيلا صحفيا مهنيا مستشهدة بما يقوم به مركز تدريب وتطوير القدرات الإعلامية في «كونا» من دورات بكل المجالات.
من جانبه، قال نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات (وام) علي السعد إن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء يقع على عاتقها دور كبير جدا في قضايا ومفاهيم الأمن الغذائي لكن الأولوية هي للتركيز على إعداد مواد متخصصة وبث رسائل توعوية بطريقة سلسة تعتمد على اللغة البسيطة والوسائل المختلفة من خلال مواد وقصص تحمل بعدا إنسانيا.
وأشار السعد إلى أهمية عقد شراكات استراتيجية فعالة لاسيما في المنطقة العربية والتوجه نحو الإعلام المتخصص والاستفادة من التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصال الرقمي وغيره لتسليط الضوء على هذا الموضوع توعويا وترشيدا.

MENAFN13092023000130011022ID1107062814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث