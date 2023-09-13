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الثلاثية تضبط صالونا نسائيا تحول لمركز طبي في المنقف

9/13/2023 2:45:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استمرارا لجهود اللجنة الثلاثية تم ضبط خلال حملة مشتركة بقيادة القوى العاملة ثاني عيادة تعمل في مجال التجميل وفيها عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل إضافة إلى القيام بأعمال طبية دون وجود تراخيص.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة ان الضبطية شملت صالونا نسائيا يقوم بإجراء عمليات تجميل وحقن في منطقة المنقف دون حصوله على تراخيص طبية أو تجارية.
وأضاف المصدر انه ضبط في المركز المزيف على 7 من العمالة الوافدة متلبسة بإجراء عمليات التجميل إضافة إلى وافد من جنسية عربية يدير الموقع ويترأسه.
وذكر ان 3 من العمالة المضبوطة هن من العمالة المنزلية والآخرين بين التحاق بعائل ومخالفين لقانون العمل.
وبين ان العاملين في وزارة الصحة كشفوا عن وجود مجموعة من الأدوية والمستحضرات الطبية دون وجود ترخيص باستعمالها أو شهادات مزاولة، إضافة إلى أجهزة ليزر وغيرها من الأدوات غير المرخصة.

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