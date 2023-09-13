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المياه الكويتية تشارك في المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ بمملكة البحرين

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت جمعية المياه الكويتية في المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ بمملكة البحرين والذي نظمته وزارة النفط والبيئة في المملكة تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
ومثلت الجمعية في المؤتمر المستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية م.هبة عباس التي شاركت في جلسة حوارية لمناقشة أهمية دور المجتمع المدني في أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي، وخلال مشاركتها مع متحدثين عالميين في الجلسة الحوارية سلطت الضوء على دور المجتمع المدني المتعدد الأوجه والذي لا غنى عنه في أمن المياه والطاقة.
وشدد د. صالح المزيني رئيس جمعية المياه الكويتية على أهمية مشاركة الكويت في المؤتمرات الدولية الرائدة في مجالات المياه والطاقة، جاء ذلك تعقيبا على مشاركة الجمعية في المؤتمر، مضيفا «نحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التعاون وتضافر الجهود لضمان أمن الطاقة والمياه ودعم الجهود العالمية الرامية إلى إزالة الكربون. خصوصا أننا نتواجد في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمة ندرة المياه في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على تحلية المياه في ظل تزايد الطلب على المياه نظرا لزيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات الصناعية المختلفة».
وأشار د.صالح المزيني إلى أن «هذا الحدث الدولي البارز يتيح لأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وأبرز قادة القطاع والخبراء من مختلف القطاعات وممثلي القطاع المدني فرصة عظيمة لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمياه من أجل توفير خدمات الطاقة الآمنة والمستدامة بأسعار معقولة»، مثمنا أهمية التعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم الفعاليات البيئية المتخصصة.
وبينت م.هبة عباس ان «إشراك القطاع المدني يعمل على سد الفجوة بين المجتمعات وصانعي السياسات، ويضمن تحقيق المبادرات بشكل مستدام وشمولي وليس بفاعلية فحسب».
وأكدت مناقشتها بسرد قصص نجاح جمعية المياه الكويتية وإعطاء نماذج توضح القدرة التحويلية للمجتمع المدني الكويتي الكريم في تشكيل مستقبل آمن ومستدام للمياه والطاقة. واستكملت مناقشتها موصية: «من الضروري صياغة رسائل تتوافق مع الفروق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الدقيقة لكل مجتمع.
كما يمكننا الحصول على تأثير مضاعف من خلال استهداف الشباب وإشراكهم في المشاريع المجتمعية، حيث يؤثرون على أقرانهم وعائلاتهم. ودعت إلى تمكين المجتمعات بالمعرفة والمنصات التعاونية، وضمان وجود هياكل حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة، حتى يتسنى للمجتمع المدني تحسين التأثير المحلي على أمن المياه والطاقة».
وأشادت م.هبة عباس بحسن تنظيم المؤتمر الدولي والذي يعكس تفاني مملكة البحرين في أن تكون جزءا من الحل للتحديات في مجال الطاقة والحفاظ على المياه وتغير المناخ والتي نجحت من خلال المؤتمر الدولي بحشد خبراء من الأوساط الأكاديمية والمهنيين من مختلف الصناعات وصانعي السياسات وحتى الطلاب لتبادل الأفكار وبناء الشراكات التي تعتبر ضرورية لمعالجة التحديات المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم.
وختمت قائلة: «لقد كان المؤتمر مكانا للحوار والإبداع وكانت رؤية أحدث الأبحاث والتقنيات المقدمة أمرا مشجعا وملهما. وها نحن اليوم نحتفل بنجاح انطلاقة النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغيير المناخ المنصة الرائدة للتعاون والتقدم العلمي العالمي لمواجهة وتقديم الحلول لأبرز التحديات التي تواجه البشرية اليوم».

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