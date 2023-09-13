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الوطني للثقافة نعمل على إدراج مواقع كويتية في قائمة التراث العالمي

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار إن العمل جار على إدراج مواقع كويتية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.
وأضاف د.الجسار، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي بالرياض، ان الكويت تدعم تسجيل الملفات العربية في التراث العالمي وقد استضافت الاجتماع التمهيدي لتلك الملفات قبل عشرة أيام.
وأشار إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم يسجل بها حتى الآن أي موقع ضمن مواقع التراث العالمي مع أن أرض الكويت بها آثار في غاية الأهمية لعدة حضارات وعلى رأس تلك المواقع جزيرة فيلكا التي تزخم بإرثها التاريخي الذي يمتد إلى آلاف السنين.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من اجل ادراج مواقع كويتية بقائمة التراث العالمي لما لهذا الادراج من فوائد على رأسها استقطاب السياحة الثقافية.
من جهته، قال مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالإنابة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا ان قطاع الآثار والمتاحف الكويتي بالتعاون مع الوفد الدائم للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) سينظم معرضا بعنوان «جزيرة فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء» في 17 الجاري لتوثيق وجود جزيرة فيلكا الأثري.
وأضاف ان هذا المعرض يأتي لشرح أهمية جزيرة فيلكا التاريخية التي تحتضن إرثا تاريخيا يعود إلى عدة حضارات ويمتد إلى آلاف السنين وسيتيح هذا المعرض للخبراء والمختصين في التراث العالمي الاطلاع على خطط صون والحفظ وإدارة المواقع الثقافية والتراثية في جزيرة فيلكا.
بدوره، قال رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع مندوب الكويت الدائم لدى «يونسكو» د.آدم الملا انه أكد خلال أعمال الدورة ضرورة تطوير وميكنة آلية تقديم وتقييم ملفات المواقع المرشحة للإدراج في لائحة مواقع التراث العالمي.
وبين انه شدد على أهمية التنويع الجغرافي في تسمية الخبراء لضمان تنوع الثقافات والخبرات في اللجنة الخاصة بتقييم المواقع.

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