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عمادة شؤون الطلبة تنظم البرنامج الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2023/2024

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، أقامت عمادة شؤون الطلبة البرنامج الإرشادي الأول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2023/2024 بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.سالم الشمري.
بداية، رحب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان بالحضور، مثمنا رعاية مدير الجامعة بالإنابة لهذا البرنامج الإرشادي، وشاكرا جهود الأساتذة والطلبة والعاملين على إقامة هذا اللقاء المهم، من عمادة شؤون الطلبة وبقية الإدارات والمراكز الجامعية التي ساندت وعملت كي يحقق اللقاء أهدافه.
وأوضح د.الحمدان أنه تطبيقا لخطط جامعة الكويت، نظمت عمادة شؤون الطلبة هذا البرنامج الإرشادي لتوعية الطلبة المستجدين بالنظم الجامعية وما تقدمه جامعة الكويت من خدمات متنوعة ومتعددة تنمي حياة الطالب من جميع الجوانب، وتوجه بكلمته إلى الطلبة قائلا «فأنتم أبنائي وبناتي مقبلون، على حياة جديدة هي حياة الإعداد للمستقبل، ومستقبل البلاد هو أنتم».
بدورها، ذكرت ممثلة إدارة الإرشاد الأكاديمي رئيسة قسم الإرشاد مكية الصايغ أن هذا اللقاء أقيم لتمكين الطالب المستجد من بناء مساره الدراسي وفق قدراته وطاقته، مشددة على ضرورة الاطلاع على دليل الطالب الذي توفره عمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات أو على الموقع الإلكتروني للجامعة والذي يحتوي على أبرز اللوائح الجامعية وصحف التخرج والتخصصات المساندة.
هذا، وقد كرم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان مساعد العميد السابق د.محمد الخضر تقديرا لجهوده المتميزة أثناء توليه المنصب في الفترة السابقة، كما تم تكريم الرعاة للبرنامج الإرشادي الأول للطلبة المستجدين «بنك بوبيان والبنك التجاري».
وتضمن البرنامج الإرشادي لقاء إرشاديا ومعرضا، إضافة إلى عدد من الورش التعليمية والتدريبية التي قدمها أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الكويت وهي: الإبداع في العمل الجماعي قدمتها د.أنوار الإبراهيم، وصحة نفسية سعيدة لحياة جامعية جديدة قدمها د. سعود الغانم، وحدد مسارك قدمتها د.نوف البزيع، وكن مقدما ناجحا قدمتها د.ريم البغلي، وفلسفة الاتزان قدمتها م. منال المزيد، والطريق إلى مستقبل مبدع قدمها م.مشاري الزامل، إلى جانب مشاركة الأندية المهنية في عدد من الورش وهي: موت المؤلف والذكاء الاصطناعي قدمها نادي فصيح، وكيف تبدع بأفكارك قدمها نادي العمارة VIA، وتميز بتقديم مشاريعك الجامعية قدمها نادي الهندسة المدنية.
وقد شهد البرنامج الإرشادي مشاركة أكثر من 70 جهة من جامعة الكويت من الإدارات والكليات والأندية المهنية والجمعيات الطلابية.

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