مدير عام هيئة ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين كل أربعاء

مدير عام هيئة ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين كل أربعاء
التاريخ
9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استقبلت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بيبي العميري المراجعين من ذوي الإعاقة وذويهم جريا على العادة يوم الأربعاء من كل أسبوع في مكتبها بمقر الهيئة الرئيسي في منطقة حولي، وذلك لسماع الصعوبات التي تواجههم إن وجدت والعمل على تذليلها بإيجاد الحلول المناسبة لهم لتسهيل أمورهم.
وبلغ عدد المراجعين التي استقبلتهم امس 15 مراجعا.
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