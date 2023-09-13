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مدير عام هيئة ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين كل أربعاء

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استقبلت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بيبي العميري المراجعين من ذوي الإعاقة وذويهم جريا على العادة يوم الأربعاء من كل أسبوع في مكتبها بمقر الهيئة الرئيسي في منطقة حولي، وذلك لسماع الصعوبات التي تواجههم إن وجدت والعمل على تذليلها بإيجاد الحلول المناسبة لهم لتسهيل أمورهم.
وبلغ عدد المراجعين التي استقبلتهم امس 15 مراجعا.

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