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إقلاع طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي بـ 40 طنا من المساعدات إلى ليبيا

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار «دانيال».
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والوزارات والمؤسسات المعنية.
وقال سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان إن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق يأتي بناء على التعليمات السامية للقيادة السياسية والتوجيهات المباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من وزير الخارجية ونتيجة للإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.
وأكد السفير المشعان لـ «كونا»، قبيل إقلاع الطائرة، أنه في وقت تشعر الكويت قيادة وشعبا بالحزن والألم الشديدين جراء هذه الفاجعة فإنها تجدد تأكيد تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها الشقيق في ظل هذه المحنة، وتؤكد كذلك استمرار تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الجهود الليبية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.
وثمن في هذا السياق سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت، مشيرا إلى عملية التنسيق والإعداد القائمة بين وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والإدارة العامة للإطفاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لاستكمال رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق.
من جانبه، أعرب السفير الليبي لدى البلاد سليمان الساحلي عن فائق التقدير والشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا بتسيير أولى رحلات الجسر الجوي لنجدة أشقائهم في ليبيا في محنتهم بأمر من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعة دقيقة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.
ووجه السفير الساحلي في تصريح مماثل لـ «كونا» الشكر الجزيل للكويت قيادة وحكومة وشعبا «وأنقل لكم تحيات الشعب الليبي لوقوفكم معنا وهذا ليس مستغربا على أهلنا وأشقائنا في الكويت السباقين لنجدة إخوانهم في محنتهم».
ولفت إلى فداحة الخسائر والكارثة الكبيرة في ليبيا جراء الإعصار، سائلا الله تعالى «أن يقي شعوبنا وبلداننا وشعوب العالم الكوارث والمصائب ونجدد الشكر لأهلنا وأشقائنا في الكويت على ما قاموا به من جهد في الوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين في محنتهم في هذه الوقفة الإنسانية المعروفة لدى الشعب الكويتي الشقيق».
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ «كونا» إن إقلاع الطائرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتسيير جسر جوي ومساعدة الأشقاء منكوبي الإعصار في ليبيا يترجم ما جبلت عليه الكويت في الإسراع بإغاثة منكوبي الحروب والكوارث المختلفة حول العالم.
ولفت الحساوي إلى التنسيق بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره الليبي والتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية الكويتيتين وسفير البلاد لدى ليبيا والسفير الليبي لدى الكويت بشأن تسيير عدة طائرات عاجلة محملة بالمزيد من المواد الإغاثية الكويتية للأشقاء في ليبيا.

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