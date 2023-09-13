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زين ترعى مؤتمر كسر الحواجز أكتوبر المقبل

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت زين عن رعايتها لمؤتمر «كسر الحواجز» الذي يستضيفه المعهد الوطني للقادة (NLI) في شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد مشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين والخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين الذين سيناقشون أبرز المجالات المستجدة مثل التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والتنوع والشمول، وذلك تحت رعاية وزير المالية فهد الجارالله.
وجاء الإعلان عن الرعاية على هامش المؤتمر الصحافي الذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والمدير العام لشركة القادة الوطنية محمد الخليفي، وممثلي الرعاة والداعمين.
وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، قال حمد المصيبيح: «سعداء بتجديد تعاوننا مع المعهد الوطني للقادة لرعاية مؤتمر «كسر الحواجز»، وخاصة بعد النجاح المتميز الذي شهدناه خلال دعمنا للسلسلة الأولى عام 2021، فمشاركتنا تأتي إيمانا منا بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المنتديات الفكرية والأكاديمية والثقافية في تعزيز بيئة الإبداع في مجتمعنا وتحفيز التطور المستمر لدى أفراده».
وأضاف المصيبيح: «تتناغم العديد من المواضيع التي سيناقشها المؤتمر مع أهدافنا المؤسسية في زين، مثل أثر التحول الرقمي والتقنيات النامية في تنمية الاقتصاد، ودور المرأة القيادية وأهمية التنوع والاشتمال في بيئة العمل، وغيرها الكثير، ونتطلع لحضور الجلسات النقاشية والمشاركة في ورش العمل التي ستثري من خبرات الجميع».
ويعتبر مؤتمر «كسر الحواجز» الحدث السنوي الثالث الذي ينظمه المعهد الوطني للقادة، وسيتيح الفرصة أمام الحاضرين للمشاركة في جلسات غنية بالخبرات يشارك فيها متحدثون بارزون وخبراء ومتخصصون على المستويين المحلي والعالمي ترتكز خبراتهم حول مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.
ويسعى المؤتمر إلى تمكين الحضور من مناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة وإقامة شراكات هادفة، حيث يتضمن جدول أعماله جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يلقيها ضيوف محليون وعالميون مثل توم بيليو، الشريك المؤسس لشركة Quest Nutrition، وجو مالون، رائدة الأعمال التي تمكنت من تحويل مشروعها الصغير إلى علامة تجارية عالمية.
كما يستضيف المؤتمر هذا العام كالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل، والعديد غيرهم.
يذكر أن المعهد الوطني للقادة (NLI) هو أحد المراكز المملوكة للشركة الوطنية للخدمات التعليمية والتدريب (NEST) التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وتم إطلاق أول سلسلة لمؤتمرات المعهد في عام 2021 لعرض الحلول التدريبية على المؤسسات الكويتية، وفي العام 2022، حضر المؤتمر أكثر من 1.100 مشارك من مختلف قطاعات الأعمال والشركات الدولية والمحلية.
ويبرز هذا الدعم جهود زين والتزامها المتنامي نحو ممارستها للاستدامة المجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة إيجابية لتبني القضايا الأكثر أهمية في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتعزيز النمو الفكري، والمشاركة الفعالة في المنتديات الأكاديمية والثقافية التي تثري من التجارب، وتتيح تبادل الأفكار ما بين رواد الأعمال والقادة وأفراد المجتمع.

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