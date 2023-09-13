سفيرنا في بغداد بحث مع وزير الدفاع العراقي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
التاريخ
9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى العراق طارق الفرج مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والكويت وسبل تطويرها.
وقال السفير الفرج لـ «كونا» إن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن الوزير العراقي حمله أثنــــاء اللقاء دعــــوة رسميــــة لنائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزيــــر الدفــــاع الشيخ أحمد الفهد لزيارة العراق.
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