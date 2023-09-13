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سفيرنا في بغداد بحث مع وزير الدفاع العراقي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى العراق طارق الفرج مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والكويت وسبل تطويرها.
وقال السفير الفرج لـ «كونا» إن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن الوزير العراقي حمله أثنــــاء اللقاء دعــــوة رسميــــة لنائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزيــــر الدفــــاع الشيخ أحمد الفهد لزيارة العراق.

MENAFN13092023000130011022ID1107062804

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