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الخالدي الشؤون حريصة على توفير جميع مستلزمات العودة للمدارس لنزلاء الرعاية

9/13/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف حمد الخالدي حرص الوزارة على توفير كل ما يحتاج اليه الأبناء في عودتهم إلى المدارس.
وقال في تصريح صحافي على هاش الحفل الختامي للأنشطة الصيفية والعودة إلى المدارس الذي نظمته إدارة الحضانة العائلية تحت شعار «معكم نواصل النجاح» ان الوزارة تسعى دائما الى تفعيل الشراكة الاجتماعية سواء مع القطاع الخاص او هيئات المجتمع الأهلي بما يساهم في دمج الأبناء بالمجتمع.
وأكد الخالدي ان البرامج الصيفية كان لها الأثر الكبير بإدخال السرور للأبناء وقضاء أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بالالتحاق بالبرامج التربوية وزيارة الأماكن الترفيهية.
وتوجه بالشكر إلى موظفي الإدارة على توفير جميع المتطلبات الخاصة لإنجاح هذا البرنامج، مشيدا بدور الجهات المشاركة بهذا الحفل والجهات الداعمة للقطاع بشكل خاص.
وقال واننا على أعتاب بداية عام دراسي جديد نتطلع الى توفير كل ما يحتاج اليه الأبناء خلال دراستهم مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد وتحقيق أعلى درجات التفوق والانتقال إلى مراحل متقدمة بحياتهم العلمية.
وأكد ان وسائل نقل الأبناء من مكان سكنهم إلى المدارس متوافرة والوزارة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبة تواجه القطاع.
وحول عقد التغذية لقطاع الرعاية الاجتماعية، شدد الخالدي على ان العقد سار ولا يواجه اي إشكالية.
وحول الانتقال إلى مجمع الأحداث الجديد أكد ان المرحلة المقبلة وبعد التسلم النهائي وجاهزية المبنى بالكامل يبدأ الانتقال بالتدريج وفق جدول زمني متفق عليه مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الدخلية ونيابة الأحداث).
وبالنسبة لمجمع خدمات المسنين في محافظة حولي، أكد الخالدي ان افتتاحه سيكون خلال الشهر المقبل.
بدوره، أكد مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي ان الإدارة حرصت على ان تكون برامج الإجازة الصيفية موجهة ونوعية، كاشفا عن ان عدد النزلاء المستفيدة من برامج الأنشطة الصيفية 113 نزيلا من جميع الدور التابعة للإدارة.
وأشار العجمي إلى ان الإدارة ركزت خلال الصيف على 3 فئات من نزلائها (أبناء دار الطفولة، نزيلات دار الفتيات بحكم العمر) بالإضافة الى أبناء الحضانة العائلية من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة المقيمين في الدور التابعة للإدارة بهدف صقل مهاراتهم ومساعدتهم في الدمج المجتمعي.

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