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كيدزانيا تعمل لزيادة الوعي بصحة الفم لدى الأطفال

9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك زوار كيدزانيا الكويت مؤخرا في إحدى الأنشطة الخاصة بالتفاعل وتعليم الأطفال حول نظافة وصحة الفم التي يقدمها مستشارو «أسنان تاور» حيث تفاعلوا مع د.عبدالله الفضلي، الذي أكد على أهمية تدريب الأطفال وتحفيز الأهل على صحة الفم والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، لتحقيق مكاسب كبيرة، مؤكدا أن صحة الفم الجيدة لدى الأطفال تعزز أيضا التنمية الأكاديمية والاجتماعية.
وشدد الفضلي على أهمية تنظيف الأسنان بشكل صحيح، واختيار معجون الأسنان المناسب، والخيط، وغسول الفم، لمنع انتشار البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من مضاعفات الأسنان. تكمن هذه الفوائد في الحاجة إلى الاستفادة من خدمات طب الأسنان الوقائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة. في حين أن معظم الأطفال يبدأون في رعاية أسنانهم بشكل أفضل بحلول الوقت الذي تظهر فيه أسنانهم الدائمة، فإن الاحتياطات المبكرة قد يكون لها تأثير إيجابي مستمر ومتزايد على صحة الطفل بشكل عام.
ومن خلال العمل في مؤسسة أسنان للأطفال في كيدزانيا الكويت، سيتعلم الأطفال أهمية تقويم الأسنان ونظافة الفم وتقنيات تنظيف الأسنان بالفرشاة لتعزيز «العادات الصحية لأسنان صحية». وسيتمكن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق من الحصول على راتب من خلال العمل كمساعد طبيب أسنان وإجراء علاج التسوس على مريض وهمي.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس للترفيه والتسلية في مجموعة الشايع فرناندو ميدروا: «يسعدنا جدا أن نرى مثل هذه الأنشطة في كيدزانيا لتعزيز أهمية صحة الفم والنظافة وتعزيز الصفات الإيجابية بطريقة مسلية لأطفالنا. إن التجربة التي سيحصل عليها الأطفال من خلال هذا النشاط، تتماشى مع هدفنا المتمثل في مساعدة الأطفال على أن يصبحوا أصحاء ويطوروا مهاراتهم وفضولهم.
هذا وتكمل كيدزانيا الكويت 10 سنوات ناجحة في الكويت. على مدار العقد، استقبلت مدينة الترفيه والتعلم التفاعلية كيدزانيا أكثر من 3 ملايين طفل في أكثر من 65 مؤسسة، حيث قدمت للصغار أكثر من 82 نشاط لعب الأدوار و70 مهنة. في كيدزانيا، وإعطاء الأولوية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار، لكي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل».

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