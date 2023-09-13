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توزيع 114 جهاز لمواجهة الصيف على الأسر المتعففة

9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن الانتهاء من توزيع جميع الأجهزة التي تم التبرع بها من قبل المحسنين لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت هذا العام، وذلك من أجل التخفيف عنهم ورفع الأذى الذي يسببه حر الصيف. وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس الإدارة جاسم المضف بأن حملة «صيفهم بارد 4» تمت بتزويد الأسر المحتاجة والمتعففة بعدد 80 جهاز تكييف جديدا، كما تم توزيع برادات الماء على عدد 9 أسر في حين تم توزيع 25 ثلاجة شمل 25 أسرة هم الأكثر حاجة لهذه الأجهزة والمدرجة أسماؤهم في سجلات الجمعية. وأكد المضف ان مشروع صيفهم بارد 4 هذا العام تكلف نحو 16168 دينارا، شمل توزيع 114 جهازا على 104 أسر محتاجة داخل الكويت وبمعدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، وقد شمل التوزيع مكيفات وبرادات ماء وثلاجات.

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