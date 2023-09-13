ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للدفاع عن المصالح الحيوية للدول



الشارقة - أحمد صابر

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات د.محمد حمد الكويتي ان الأمن السيبراني بالغ الأهمية لمختلف الدول خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى انه يمثل الركيزة الأساسية في أي جهود أو مبادرات للتحول الرقمي.

وشدد د.محمد الكويتي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد في مركز اكسبو الشارقة تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» على ضرورة استغلال وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدفاع عن المصالح الحيوية للدول وحماية البيانات في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهميتها الكبيرة في التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها ومنع حدوث الثغرات الرقمية.

وبين أن مجلس الأمن السيبراني حرص على المشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي للمساهمة في نشر ثقافة الأمن السيبراني مجتمعيا، لافتا إلى زيادة الهجمات السيبرانية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سهل من حدوث تلك الهجمات وتعدد أشكالها، بالإضافة إلى الكثير من التهديدات للبني التحتية الرئيسية للبلدان.

وكشف عن تحقيق قفزة نوعية جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الأمن السيبراني، معلنا أنها تحتل حاليا المركز الخامس عالميا في المؤشر، مضيفا: هناك مؤشر جديد سيتم الإعلان عنه بداية العام المقبل ونتطلع إلى ان تكون الإمارات في المركز الأول على مستوى العالم، لافتا إلى قفزت من المركز الـ 47 الى الخامس خلال عامين فقط.

وبسؤاله عن الشأن العربي فيما يخص الأمن السيبراني قال: تم الإعلان مؤخرا عن اللجنة الوزارية الخليجية للأمن السيبراني والتابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم الإعلان أيضا عن اللجنة الوزارية العربية للأمن السيبراني وتتبع جامعة الدول العربية لتحقيق تكامل عربي في هذا المجال، لافتا إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والشعوب العربية في هذا الإطار، كما ان الكثير من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بدأت تتدارك خطورة وأهمية هذا الجانب.

وفيما يخص أشرس أنواع الهجمات السيبرانية في الوقت الحالي، ذكر انه فيروس «الفدية» والذي يحاول استهداف الكثير من قواعد البيانات والبنى التحتية في الدول، مؤكدا انها هجمات «قليلة الحدوث نسبيا»، مبينا ان الهجمات الأكثر حدوثا على مستوى المؤسسات والأشخاص العاديين هي تلك التي ترتبط بالاختراق والنصب الإلكتروني، فمثلا عندما يتم إرسال رابط معين أو فتح ملف ما غير محمي يمكن ان يؤدي إلى اختراق خصوصية الشخص أو سرقة أرصدته البنكية وغيرها.

وبشأن جهود مجلس الأمن السيبراني في دعم الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات، بين ان هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف القطاعات سواء فيما يخص التدريب أو تقديم الدعم والاستشارات.