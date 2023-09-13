شك المسابيح حرفة تراثية كويتية متوارثة على مر الأجيال

شك المسابيح حرفة تراثية كويتية متوارثة على مر الأجيال
التاريخ
9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احترف الكويتيون على مر الأجيال صناعة المسابيح المستوحاة من البيئة الكويتية والتي يعبرون خلالها عن مهارتهم اليدوية في شك الخرز وصناعة «الكركوشة» التي تتطلب الوقت والجهد المضاعف لاستخراج تحفة فنية.
في هذا الصدد، قدم الهاوي يوسف القلاف ورشة عمل بعنوان «شك المسابيح» في مكتبة القادسية بالتعاون مع جمعية الحرف الكويتية القديمة ضمن فعاليات مهرجان «صيفي ثقافي 15» الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر ثلاثة أيام.
واستعرض القلاف خلال الورشة أجزاء المسباح وهي: الشاهد والتفاسير والكركوشة، بالإضافة إلى أنواع شك المسباح مثل الشكة المبرومة والمربعة ونوعية الخيوط المستخدمة فيها.
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