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صناعات الغانم تشارك بحملة العودة إلى المدارس

9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم» للعام الثاني على التوالي، وتزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، حملة لتجهيز ألفين حقيبة مدرسية، تبرعت بها لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لتوزيعها على الأسر المتعففة في الكويت الذين ترعاهم الجمعية. جاء ذلك بمشاركة عشرات من موظفي الشركة، كجزء من الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوطيدة التي تجمع بين المؤسستين.

وفي أجواء مفعمة بالتكاتف والعطاء، شارك موظفون من مختلف قطاعات الشركة بفعالية تطوعية نظمتها «صناعات الغانم» والشركات التابعة لها، حيث وفرت الشركة جميع المواد القرطاسية والمعدات المكتبية والحقائب المدرسية، وساهم الموظفون بتجهيز الحقائب بالكامل قبل أن يتم إيصالها إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

كما حرصت الشركة من خلال تنظيم هذه الفعالية على إتاحة المجال للموظفين لاصطحاب أبنائهم وذويهم للمشاركة في هذا النشاط، مرسخين بذلك قيم التطوع والعطاء. وفي بيان صحافي، أكدت إدارة الشركة أن هذا النشاط الخيري يعكس روح التكافل المجتمعي، وهو أحد القيم التي جبل عليها أبناء الكويت، والذي يعد امتدادا للتعاون القائم والمستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي يشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم لما تقدمه من معونة غير مشروطة لكل الفئات المحتاجة.

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