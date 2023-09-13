صناعات الغانم تشارك بحملة العودة إلى المدارس

وفي أجواء مفعمة بالتكاتف والعطاء، شارك موظفون من مختلف قطاعات الشركة بفعالية تطوعية نظمتها «صناعات الغانم» والشركات التابعة لها، حيث وفرت الشركة جميع المواد القرطاسية والمعدات المكتبية والحقائب المدرسية، وساهم الموظفون بتجهيز الحقائب بالكامل قبل أن يتم إيصالها إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

كما حرصت الشركة من خلال تنظيم هذه الفعالية على إتاحة المجال للموظفين لاصطحاب أبنائهم وذويهم للمشاركة في هذا النشاط، مرسخين بذلك قيم التطوع والعطاء. وفي بيان صحافي، أكدت إدارة الشركة أن هذا النشاط الخيري يعكس روح التكافل المجتمعي، وهو أحد القيم التي جبل عليها أبناء الكويت، والذي يعد امتدادا للتعاون القائم والمستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي يشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم لما تقدمه من معونة غير مشروطة لكل الفئات المحتاجة.