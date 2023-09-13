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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تقيم أسبوع اللقاء التنويري للطلبة المستجدين للعام الدراسي الحالي

9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أسبوع اللقاء التنويري للطلبة المستجدين الذين تم قبولهم للانضمام إلى الجامعة للسنة الأكاديمية 2023/2024، حيث استقبلت الجامعة الطلبة المستجدين وذويهم في اللقاء التنويري للتعريف بالجامعة وضوابط البعثات الداخلية، إلى جانب الاستشارات والخدمات الطلابية.
وافتتح اللقاء التنويري رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين الذي رحب بجميع الطلبة والحضور وتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاحات والتوفيق.
وأكد البقاعين في كلمته أن الجامعة تقدر جميع الجهود المبذولة من الطلبة والتي لابد أن يتوافق مع مسؤولية الطالب وجديته لمتابعة الصفوف الدراسية والحرص على حضور جميع المحاضرات.
وأشار البقاعين إلى أن إنجازات طلبة الجامعة هي التي أبرزت اسم الجامعة وكان لها التأثير المباشر في التعريف بقيامها على أساس أكاديمي متين يؤهل طلبة الجامعة للتعليم والمعرفة اللازمة والمتقدمة من أجل التواجد في مختلف القطاعات والأنشطة الأكاديمية والعلمية، لافتا إلى انه لمس هذا الأمر حينما التقى بالعديد من المؤسسات وممثليها في مختلف المحافل.
من جهته، ألقى عميد كلية الهندسة في الجامعة البروفيسور علي شمخة كلمته التي حث فيها الطلبة على الاستمتاع بالحياة الجامعية في جميع جوانبها التعليمية والأنشطة الثقافية والمجتمعية. وأوضح للطلبة المستجدين أن شخصيتهم سوف تتغير وتتطور لاكتساب مهارات أفضل في العمل الجماعي والفكر التحليلي والإبداعي الذي سوف ينعكس على أدائهم الدراسي.
وتلا هذا اللقاء التنويري جولة داخل الحرم الجامعي لتعريف المستجدين بأهم مرافق الجامعة التي سوف يترددون عليها باستمرار، وانتهت الجولة بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتوزيعات. واستمرت الجامعة في أسبوعها التنويري بتقديم الحلقات الإرشادية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام وقدمها قسم البرامج التمهيدية في الجامعة حول كيفية استخدام أنظمة التسجيل والمتابعة الأكاديمية بين المحاضر والطالب إلى جانب تفعيل البريد الإلكتروني الجامعي للتواصل. هذا، وتستمر فترة السحب والإضافة في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا خلال الأسبوع الجاري.

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