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Ooredoo الكويت تواصل تطوير تجربة التعليم مع جرير

9/13/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع حلول موسم العودة إلى المدارس، قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، بتسليط الضوء على برنامجها الخاص بولاء العملاء «نجوم» وشراكتها المستمرة مع مكتبة جرير الكويت من خلاله.
وتمكن هذه الشراكة التي تم توقيعها عام 2018، مستخدمي تطبيق Ooredoo من تحويل نقاط نجوم الخاصة بهم بسلاسة إلى قسائم شرائية، متوفرة بفئات متعددة، بدءا من 5 دنانير كويتي وصولا إلى 50 دينارا، حيث يمكن استبدال هذه القسائم، بسلاسة ومرونة في أي فرع من فروع مكتبة جرير الكويت، بما في ذلك: الشويخ، حولي، السالمية، العقيلة، وفرع الأفنيوز الذي تم افتتاحه في شهر أبريل من هذا العام.
وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت مديرة الإعلان في Ooredoo الكويت لينه العيسى: «نحن متحمسون لموسم العودة إلى المدارس بالتعاون مع مكتبة جرير. إن هذه الشراكة لا تعتمد فقط على النجاح المذهل الذي حققناه مع برنامج نجوم، ولكن الأهم من ذلك، توفر لعملائنا الفرصة لاستبدال نقاطهم خارج مجال الاتصالات»، حيث إن هذا التعاون يؤكد التزام Ooredoo الكويت الثابت بتعزيز تجارب العملاء وتقديم مكافآت مبتكرة، مما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات.
ويحظى برنامج نجوم بشعبية كبيرة بين أوساط العملاء وذلك بفضل نهجه المبتكر في الحصول على المكافآت. ففي كل مرة يقومون فيها باستخدام التطبيق، يكسب العملاء نقاطا في رصيد برنامج نجوم، ليستبدلوها فيما بعد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة حسب تفضيلات العملاء المختلفة.

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