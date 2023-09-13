بصائر تطلق حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب

بصائر تطلق حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب
التاريخ
9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المدير العام لجمعية «بصائر الخيرية» عماد الشطي عن إطلاق الجمعية حملة عاجلة في الكويت والوطن العربي لإغاثة المتضررين من الزلزال بالمغرب.
وقال الشطي إن الحملة تهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية وصحية للمنكوبين، مؤكدا أن التنفيذ سيتم تحت إشراف وزارة الشؤون وبالتعاون مع المؤسسات المنفذة المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.
وأوضح أن هذه المبادرة ابتدأت من جمعية بصائر بإطلاقها روابط التبرع من ظهر يوم الزلزال كما حدث مع أزمات الفيضانات في إفريقيا وأفغانستان، حيث ابتدأت «بصائر» الحملة واقتدت بها بقية الجهات الخيرية.
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