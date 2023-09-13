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بصائر تطلق حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب

9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المدير العام لجمعية «بصائر الخيرية» عماد الشطي عن إطلاق الجمعية حملة عاجلة في الكويت والوطن العربي لإغاثة المتضررين من الزلزال بالمغرب.
وقال الشطي إن الحملة تهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية وصحية للمنكوبين، مؤكدا أن التنفيذ سيتم تحت إشراف وزارة الشؤون وبالتعاون مع المؤسسات المنفذة المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.
وأوضح أن هذه المبادرة ابتدأت من جمعية بصائر بإطلاقها روابط التبرع من ظهر يوم الزلزال كما حدث مع أزمات الفيضانات في إفريقيا وأفغانستان، حيث ابتدأت «بصائر» الحملة واقتدت بها بقية الجهات الخيرية.

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