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النجاة الخيرية توزع أولى المساعدات الإغاثية لـ 7000 متضرر من زلزال المغرب

9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير عام جمعية النجاة الخيرية الكويتية محمد الأنصاري عن توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة على 1000 أسرة ما يعادل 7000 مستفيد من متضرري الزلزال في منطقة (إغيل) المغربية.
وأكد الأنصاري في تصريح لـ «كونا» أن المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في المغرب تأتي ضمن إطار الجهود الإغاثية للمؤسسات الإنسانية الكويتية.
وأشار إلى تعاون الجمعية بشكل عاجل مع جهات منفذة ومعتمدة منها وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع المساعدات الإغاثية بإشراف موفد الجمعية مشاري العنزي وبالتعاون مع نظيره من فريق المساعدات المغربي.
وأوضح أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وخياما وأغطية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر، معربا عن شكره وامتنانه لمساعي أهل الخير في البلاد ومساندتهم للشعوب المنكوبة ودعمهم المستمر لحملة «فزعة المغرب» عبر الموقع الرسمي للجمعية.

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