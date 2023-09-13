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بالفيديو السفير الكوبي لـ الأنباء قمة مجموعة الـ 77+الصين تعقد في هافانا 15 الجاري بمشاركة الكويت

9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الكوبي لدى البلاد خوسيه لويس نورييغا سانشيز قوة ومتانة العلاقات الكويتية- الكوبية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، لافتا إلى تطورها على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مبينا أنه في نوفمبر الماضي شهد انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين على المستوى الوزاري، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية على المستوى السياسي وتوحيد الرؤى وزيادة مساحة التوافق حيال مختلف الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في المحافل الدولية.
وثمن سانشيز، في تصريح خص به «الأنباء»، الدور الرائد الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية العربية في دعم العديد من البرامج الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية في كوبا، داعيا المستثمرين الكويتيين إلى اكتشاف الفرص المتنوعة للاستثمار في كوبا بمختلف المجالات مثل النفط والغاز والزراعة والسياحة، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مازالت دون الطموح ويعمل على تطويرها بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة في البلدين الصديقين، مبينا أنه كسفير يولي تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة أهمية قصوى من أجل استشراف آفاق جديدة تعود بالنفع على كلا الشعبين الصديقين، مشيرا الى وجود 8 اتفاقيات ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل الإطار القانوني لها.
وأشار إلى أن قمة مجموعة الـ 77+الصين، لرؤساء الدول والحكومات ستعقد في العاصمة الكوبية (هافانا) في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة الكويت، تحت عنوان «تحديات التنمية الحالية: ودور العلم والتكنولوجيا والابتكار»، موضحا أن بلاده تتولى الرئاسة المؤقتة للمجموعة في الفترة الحالية ولأول مرة.
ولفت إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة الـ 77+الصين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خصوصا أن مجموعة الـ 77+الصين، تمثل مجتمعة 80% من سكان العالم وأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ما يضيف لها زخما وأهمية كبرى، موضحا أن جدول أعمال القمة هذا العام يحتوي على العديد من القضايا العالمية التي تهم مختلف دول العالم مثل تغير المناخ وتحديات التنمية ودور التكنولوجيا والابتكار في حلها خصوصا التقدم العلمي والتقني، وهو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دوره في معالجة أثار تفاقم التهميش الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني للعديد من البلدان وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
وأشار إلى أن مجموعة الـ 77+الصين، التي ظهرت في يونيو 1964، تعتبر أكبر المجموعات الاستشارية وأكثرها تنوعا في المجال المتعدد الأطراف، حيث تضم 134 دولة عضوا. ومازالت متحدة ومحافظة على تنوعها بعد أكثر من 50 عاما من تأسيسها، على الرغم من الاختلافات الثقافية والجغرافية والاقتصادية بين أعضائها.
وأوضح أن كوبا تولت الرئاسة المؤقتة للمجموعة في يناير 2023. وخلال هذه الفترة، استطاعت أن تدير عملها بطريقة مرنة وبناءة دائما، على أساس أوسع للتوافق في الآراء، لتضع رؤيتها موضع التنفيذ.
وتابع: انه بناء على طلب كوبا، قدمت مجموعة الـ 77+الصين إلى اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعي القرارين «نحو نظام اقتصادي دولي جديد» و«التدابير الاقتصادية الانفرادية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية». بهدف تعزيز آليات التنسيق السياسي داخل المجموعة. وخلال هذا العام، استضافت كوبا فعاليات مهمة تتعلق بمجموعة الـ 77+الصين، بما في ذلك اجتماعات وزراء التعليم والثقافة والسياحة في المجموعة. وأيضا في يوليو الماضي استضافت هافانا اجتماع الوزراء والسلطات البيئية العليا في البلدان الأعضاء بالمجموعة.

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