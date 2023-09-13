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محافظ الأحمدي نتمنى لبناتنا وأبنائنا عاما دراسيا جديدا حافلا بالتفوق وتحقيق الطموحات

9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية وكافة المناطق التعليمية خاصة منطقة الاحمدي التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد، الذي يطل علينا مصحوبا بالأمل في تحقيق طموحات بناتنا وأبنائنا وأولياء امورهم.
وأوصى الخالد الطلبة والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم وكل القائمين على شؤون التربية والتعليم، بالجد والاجتهاد والمثابرة وشحذ الهمم، وصولا الى النجاح والتفوق وتحقيق الاهداف المرجوة بإذن الله تعالى.
وأضاف محافظ الاحمدي: تحية اعزاز وتقدير وتهنئة من القلب الى قيادات ومنتسبي منطقة الأحمدي التعليمية، ووزارة التربية، والجهات الحكومية والتطوعية المساندة اجمالا، لجهودهم الفائقة المشهودة للتهيئة لعام حافل بالجد والاجتهاد والانجاز وتأمين امن وسلامة وراحة الجميع، سائلا الله سبحانه أن تتوج هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن تؤتي ثمارها المرجوة لأجل مزيد من التطور والنماء لوطننا الحبيب، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

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