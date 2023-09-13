محافظ الأحمدي نتمنى لبناتنا وأبنائنا عاما دراسيا جديدا حافلا بالتفوق وتحقيق الطموحات
التاريخ
9/13/2023 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية وكافة المناطق التعليمية خاصة منطقة الاحمدي التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد، الذي يطل علينا مصحوبا بالأمل في تحقيق طموحات بناتنا وأبنائنا وأولياء امورهم.
وأوصى الخالد الطلبة والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم وكل القائمين على شؤون التربية والتعليم، بالجد والاجتهاد والمثابرة وشحذ الهمم، وصولا الى النجاح والتفوق وتحقيق الاهداف المرجوة بإذن الله تعالى.
وأضاف محافظ الاحمدي: تحية اعزاز وتقدير وتهنئة من القلب الى قيادات ومنتسبي منطقة الأحمدي التعليمية، ووزارة التربية، والجهات الحكومية والتطوعية المساندة اجمالا، لجهودهم الفائقة المشهودة للتهيئة لعام حافل بالجد والاجتهاد والانجاز وتأمين امن وسلامة وراحة الجميع، سائلا الله سبحانه أن تتوج هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن تؤتي ثمارها المرجوة لأجل مزيد من التطور والنماء لوطننا الحبيب، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
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