إغلاق الغزالي 4 ساعات يوميا من 16 إلى 21 الجاري

إغلاق الغزالي 4 ساعات يوميا من 16 إلى 21 الجاري
التاريخ
9/13/2023 2:45:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا، وذلك من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا، خلال الفترة من السبت 16 الجاري حتى صباح الخميس 21 من الشهر نفسه.
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