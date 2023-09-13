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الأشغال تدرس عطاءات 14 شركة لممارسة طرق شرق الرقة

9/13/2023 2:45:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تدرس وزارة الأشغال العامة وثائق عطاءات 14 شركة متقدمة لممارسة إنشاء وصيانة طرق ومجاري الأمطار وخدمات أخرى بمنطقة شرق الرقة لتعطي التوصيات اللازمة بشأنها لجهاز المناقصات العامة خلال 30 يوما. وقد تم فتح 15 عطاء واستبعد جهاز المناقصات إحدى الشركات وأحال وثائق عطاءات 14 شركة إلى الوزارة. وهذه الممارسة عامة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية في منطقة شرق الرقة قطعة 1 و3 ومساحة المشروع 35.781 مترا مربعا، ويشمل استحداث طرق تخديمية، وبنية تحتية تشمل جميع خدمات الوزارات، إضافة إلى شبكات صرف صحي وصرف أمطار، مع إنشاء مواقف سيارات لخدمة رواد المسجد والحديقة العامة بالمنطقة المعنية. كما أن أحد أهداف المشروع تسهيل الحركة المرورية لسكان المنطقة وروادها، ورفع المستوى الخدمي لشبكة الطرق المحيطة، وتطوير شبكة الطرق المحلية لتستوعب الحركة المرورية المتوقعة مع الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية في المناطق المحيطة، وحل مشاكل الازدحام المروري.

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